Про це повідомляє журнал Entertainment Weekly.
Міні-серія коміксів буде складатися з трьох випусків, перший з яких з’явиться 21 липня 2021 року.
Головна героїня коміксу на ім’я Майя одного разу виявляє, що володіє надздібностями, і вирішує використовувати їх для боротьби з торгівлею людьми.
Кларк зазначила, що комікс є сумішшю дурниць і дотепного гумору в стилі “Дедпула” з актуальним феміністським порядком денним.
“Ми завжди називаємо матерів супергероїнями, і я подумала, а що якщо це було б так насправді? У Майї було дуже важке життя, дівчина соромилася всього, що насправді робить її унікальною, ненавиділа свої особливості. І тільки відкривши в собі надздібності, вона нарешті приймає себе”, – уточнила актриса.
Емілія відмовилася розповісти про суть здібностей Майї Кларк, але наголосила, що їй доступно дуже багато речей.
Цікаво, що самі надздібності прив’язані до менструального циклу героїні.
- Емілія Кларк, зірка серіалу “Гра престолів”, приєдналася до акторського складу серіалу “Секретне вторгнення” Marvel Studios.