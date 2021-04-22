Про це повідомляє журнал Entertainment Weekly.

Міні-серія коміксів буде складатися з трьох випусків, перший з яких з’явиться 21 липня 2021 року.

Головна героїня коміксу на ім’я Майя одного разу виявляє, що володіє надздібностями, і вирішує використовувати їх для боротьби з торгівлею людьми.

Кларк зазначила, що комікс є сумішшю дурниць і дотепного гумору в стилі “Дедпула” з актуальним феміністським порядком денним.

“Ми завжди називаємо матерів супергероїнями, і я подумала, а що якщо це було б так насправді? У Майї було дуже важке життя, дівчина соромилася всього, що насправді робить її унікальною, ненавиділа свої особливості. І тільки відкривши в собі надздібності, вона нарешті приймає себе”, – уточнила актриса.

Емілія відмовилася розповісти про суть здібностей Майї Кларк, але наголосила, що їй доступно дуже багато речей.

Цікаво, що самі надздібності прив’язані до менструального циклу героїні.