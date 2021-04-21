Про це повідомляє американський тижневик Variety.

Роль, яку зіграє Кларк, поки тримають в секреті. Крім того, раніше стало відомо, що в серіалі з’явиться і Олівія Колман (“Корона”, “Фаворитка”).

Також відомо, що в проєкті з’явиться Нік Ф’юрі й Талос з “Капітана Марвел”, а роль лиходія грає Кінгслі Бен-Адір (“Одна ніч в Маямі”).

Серіал повинен вийти на стрімінговому сервісі Disney +. Сюжет майбутніх епізодів не розкривається.

Оригінальні комікси, на яких заснований проєкт, розповідають про вторгнення раси скруллів на Землю. Завдяки своїм здібностям змінювати зовнішність, вони довгий час ховалися під масками популярних героїв, щоб в результаті завдати людству несподіваний удар.