Про це повідомляється на сайті виконавця.

Відомо, що NFT-колекцію Емінема презентують у неділю, 25 квітня на платформі Nifty Gateway.

Зазначається, що до колекції потрапили різноманітні предмети, які схвалив репер. Зокрема, Емінем додав оригінальні інструментальні ритми, які досі ніхто не чув.

У пресслужбі виконавця показали, як виглядатиме один з експонатів колекції – набір NFT-фігурок, які пов’язані з певними моментами життя Емінема.

“Я збирав з дитинства все: від коміксів до реп-альбомів на касеті. Зараз для мене дорослого мало що змінилося… Я намагався відтворити деякі з тих колекцій того часу у своєму житті, і я знаю, що я не один. Я хотів надати цій колекції ту саму атмосферу. Дуже весело було висувати ідеї з мого власного колекційного захоплення”. – розповів репер.

Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.