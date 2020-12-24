Рэпер Эминем представил "Music To Be Murdered By – Side B", сиквел к альбому "Music To Be Murdered By", а также новый клип о своем отношении к коронавирусу.

Об этом сообщает журнал The Rolling Stone.

В видеоклипе на песню Gnat из альбома Эминема “Music to Be Murdered By: Side B” Маршалл Матерс находится в больнице, где лечится от коронавируса. В ролике можно увидеть, как артист проводит время на карантине – например, смотрит телепередачу с собственным участием.

В одном из кадров Эминем говорит: “Я болен, и в следующий раз, когда закашляю, я не прикрою рот”.

А еще Эминем размышляет об эффективности гидроксихлорохина, сейчас уже дискредитированного препарата, популяризированного Трампом в первые дни пандемии.

Клип Gnat режиссировал Коул Беннетт, который уже работал с рэпером над видео Godzilla.

В альбом “Music To Be Murdered By” вошло 16 песен. В записи приняли участие друзья Эминема — Dr. Dre и Скайлар Грей, Ty Dolla $ign, DJ Premier, Sly Pyper, Maj и White Gold.

Альбом “Music To Be Murdered By” вышел в январе 2020 года.