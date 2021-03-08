Об этом сообщают #Буквы.

Новый трек исполнителя Tone Deaf вошел в альбом репера 2020 года “Music to be Murded By — Side B”. Он является ответом на волну критики в адрес Эминема, которая прокатилась по TikTok.

Так, в феврале пользователи соцсети вспоминали хит исполнителя Love the Way You Lie 2010 года, записанный вместе с Рианной. Текст этой песни осудили, восприняв как пропаганду токсичных отношений и домашнего насилия.

В частности, одна пользовательница, теперь удалившая свой профиль в TikTok, призвала лишить репера поддержки и публично осудить.

В защиту исполнителя стали его фанаты, которые место того подвергли осуждению так называемое поколение Z (те, кто родился в 1997-2010 годах), которое и критиковало Эминема.

В новом треке Эминем отвечает на эти попытки подвергнуть его “отмене” (речь идет о культуре отмены, англ. сancel culture, форма остракизма — ред.):

“Я не понимаю ни одно ваше слово (я глухой).

Я думаю, что так хочу оставаться (я глухой).

Я не остановлюсь даже когда мои волосы поседеют (я глухой).

Потому что они не остановятся, пока не отменят меня”.