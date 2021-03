Об этом сообщают #Буквы.

Новый трек исполнителя Tone Deaf вошел в альбом репера 2020 года “Music to be Murded By — Side B”. Он является ответом на волну критики в адрес Эминема, которая прокатилась по TikTok.

Так, в феврале пользователи соцсети вспоминали хит исполнителя Love the Way You Lie 2010 года, записанный вместе с Рианной. Текст этой песни осудили, восприняв как пропаганду токсичных отношений и домашнего насилия.

В частности, одна пользовательница, теперь удалившая свой профиль в TikTok, призвала лишить репера поддержки и публично осудить.

В защиту исполнителя стали его фанаты, которые место того подвергли осуждению так называемое поколение Z (те, кто родился в 1997-2010 годах), которое и критиковало Эминема.

Hey @Eminem some child is trying to cancel you on tiktok…I say trying cause I know damn well no one can cancel a Rap God…please just end my generation. If it worth your time 😩 been a fan of yours since I was 5 and my brother would blast your music on the pic.twitter.com/qneTuhqaIc

— Kim (@CryBabyKim98) February 26, 2021