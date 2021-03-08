Рэпер Эминем представил песню Tone Deaf и анимационный клип на нее. Трек является ответом на критику со стороны пользователей TikTok за его песню 11-летней давности.

Об этом сообщают #Буквы.

Новый трек исполнителя Tone Deaf вошел в альбом репера 2020 года “Music to be Murded By — Side B”. Он является ответом на волну критики в адрес Эминема, которая прокатилась по TikTok.

Так, в феврале пользователи соцсети вспоминали хит исполнителя Love the Way You Lie 2010 года, записанный вместе с Рианной. Текст этой песни осудили, восприняв как пропаганду токсичных отношений и домашнего насилия.

В частности, одна пользовательница, теперь удалившая свой профиль в TikTok, призвала лишить репера поддержки и публично осудить.

В защиту исполнителя стали его фанаты, которые место того подвергли осуждению так называемое поколение Z (те, кто родился в 1997-2010 годах), которое и критиковало Эминема.

Hey @Eminem some child is trying to cancel you on tiktok…I say trying cause I know damn well no one can cancel a Rap God…please just end my generation. If it worth your time 😩 been a fan of yours since I was 5 and my brother would blast your music on the pic.twitter.com/qneTuhqaIc — Kim (@CryBabyKim98) February 26, 2021

Eminem will not be cancelled. Come at me Z's. pic.twitter.com/8kuCqlhy1n — Meghan McCain (@MeghanMcCain) March 3, 2021

В новом треке Эминем отвечает на эти попытки подвергнуть его “отмене” (речь идет о культуре отмены, англ. сancel culture, форма остракизма — ред.):

“Я не понимаю ни одно ваше слово (я глухой). Я думаю, что так хочу оставаться (я глухой). Я не остановлюсь даже когда мои волосы поседеют (я глухой). Потому что они не остановятся, пока не отменят меня”.