29-летняя американская актриса, певица и фотомодель Эмма Робертс и актер Гаррет Хедлунд впервые стали родителями.

Об этом пишет E! News.

Робертс родила мальчика в воскресенье, 27 декабря, в Лос-Анджелесе. Эмма и Гаррет назвали малыша Родсом.

Отметим, что ранее актриса призналась, что беременность стала для нее настоящим сюрпризом. Долгое время она боролась с бесплодием и даже замораживала яйцеклетки.

Напомним, что Робертс и Хедлунд встречаются с марта 2019 года. А о беременности актрисы стало известно в августе.

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