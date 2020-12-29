Об этом пишет E! News.
Робертс родила мальчика в воскресенье, 27 декабря, в Лос-Анджелесе. Эмма и Гаррет назвали малыша Родсом.
Отметим, что ранее актриса призналась, что беременность стала для нее настоящим сюрпризом. Долгое время она боролась с бесплодием и даже замораживала яйцеклетки.
Напомним, что Робертс и Хедлунд встречаются с марта 2019 года. А о беременности актрисы стало известно в августе.
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