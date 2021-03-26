Об этом сообщает американское издание TMZ.

По данным инсайдеров, Стоун родила в одной из клиник Лос-Анджелеса. Для 32-летней актрисы и ее 35-летнего мужа Дэйва Маккэри это первый ребенок.

Пока пол малыша неизвестен, так же как и его имя.

Известно, что будущие супруги встретились на съемках передачи Saturday Night Live в 2016 году. Они начали появляться вместе в начале 2019 года. Стоун и Маккэри дебютировали как пара на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в 2019 году.

В декабре 2019 года актриса и ее возлюбленный Маккери, режиссер шоу Saturday Night Live, объявили о своей помолвке. А в сентябре 2020 года появилась информация, что они провели тайную свадебную церемонию.

“Она профессиональна во всех отношениях, очень талантлива и сосредоточена на своей работе, и Дэйв уважает это. Он полностью поддерживает ее и бескорыстен в своем стремлении к ее успеху. Это отличные качества в мужчине для кого-то вроде Эммы. Она впечатлена его талантом и безмерно уважает его. Два очень успешных человека в индустрии развлечений не всегда предоставляют друг другу необходимое пространство. Но он подбадривает ее, и ей это нравится”, – рассказывал ранее изданию People инсайдер.

СПРАВКА. Эмма Стоун — американская актриса, лауреат премий “Оскар” (2017), “Золотой глобус” (2017), BAFTA (2017) и трех премий Гильдии киноактеров США (2012, 2015, 2017).

Первую номинацию на “Оскар” актриса получила за роль дочери главного героя в черной комедии “Бердмэн” в категории “Лучшая женская роль второго плана”. А за роль Мии Долан в трагикомедийном фильме-мюзикле “Ла-Ла Ленд” Стоун получила широкое признание критиков и была удостоена множества наград, включая премии “Оскар”, “Золотой глобус”, BAFTA и Премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль.

Наиболее известные и коммерчески успешные фильмы с участием Эммы Стоун: “Добро пожаловать в Zомбилэнд” (2009), “Отличница легкого поведения” (2010), “Эта дурацкая любовь” (2011), “Прислуга” (2011), “Новый Человек-паук” (2012), “Бердмэн” (2014), “Ла-Ла Ленд” (2016), “Битва полов” (2017) и “Фаворитка” (2018).