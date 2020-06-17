Британская киноактриса и фотомодель Эмма Уотсон стала членом совета директоров компании Kering, которая владеет брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

Об этом сообщила пресс-служба Kering.

Вместе с Уотсон в совет директоров вошли президент платформы Didi Chuxing Жан Лю и банкир Тиджан Тиам.

Кроме того, актрису также назначили председателем комитета Совета директоров по устойчивому развитию, а Тиама – председателем комитета по аудиту.

В компании подчеркнули, что совокупный опыт и навыки трех новых руководителей позволят повысить качество работы Kering.

“Я рад приветствовать в нашем совете директоров Жан Лю, Тиджана Тиама и Эмму Уотсон. Их знания и компетенции, а также разнообразный опыт и перспективы станут бесценным дополнением к совету директоров Kering. Коллективный разум, который дает разные точки зрения, и богатство опыта имеют решающее значение для будущего нашей организации. Я горд добавить в нашу команду столь выдающиеся таланты”, — отметил глава правления Kering Франсуа-Анри Пино.