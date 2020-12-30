Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
“Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горя и печали для многих и многих людей. Но сегодня 45 лет назад для меня прозвучал тревожный звонок”, – отметил актер.
Хопкинс добавил, что его жизнь катилась к катастрофе, и рассказал, что напился практически до смерти.
Актер также подчеркнул, что решение не пить алкоголь сильно изменило его жизнь. Кроме того, Энтони признался, что у него бывают дни, когда его одолевают сомнения, но он с ними справляется.
“Сегодня – это то завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Не сдавайтесь, продолжайте бороться”, — резюмировал он.
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Напомним, Хопкинс, которому в канун Нового года исполнится 83 года, ранее уже рассказывал о своей борьбе с алкоголизмом, заявив, что ему “помогла протрезветь религия”.
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