Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

“Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горя и печали для многих и многих людей. Но сегодня 45 лет назад для меня прозвучал тревожный звонок”, – отметил актер.

Хопкинс добавил, что его жизнь катилась к катастрофе, и рассказал, что напился практически до смерти.

Актер также подчеркнул, что решение не пить алкоголь сильно изменило его жизнь. Кроме того, Энтони признался, что у него бывают дни, когда его одолевают сомнения, но он с ними справляется.

“Сегодня – это то завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Не сдавайтесь, продолжайте бороться”, — резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Напомним, Хопкинс, которому в канун Нового года исполнится 83 года, ранее уже рассказывал о своей борьбе с алкоголизмом, заявив, что ему “помогла протрезветь религия”.