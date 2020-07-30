Об этом пишет PEOPLE.

Фотографом Эшли выступил ее муж Джастин Эрвин. Съемка для новой коллекции купальников, которую Грэм разработала совместно с маркой Swimsuits For All, проходила на заднем дворе их дома.

Грэм отметила, что после беременности сильно поправилась, и ей понадобилось время, чтобы принять свою новую фигуру. Но, несмотря на это, от ретуши фото модель решила отказаться.

“Всегда поднимается вопрос о том, что нужно отретушировать или убрать после съемки. Я сказала – ничего, кроме зажима, который держит самодельный фон. Я хочу, чтобы все знали истину. Я хочу, чтобы люди знали, кто я, потому что у всех есть свои истории”, – рассказала она.

Эшли добавила, что своими снимками она хочет поддержать всех женщин, у которых возникают проблемы с принятием себя.

“У многих женщин, с которыми я общаюсь, есть проблемы, связанные с принятием своего тела, им не хватает уверенности. Я хочу, чтобы они поняли, что у всех нас есть те особенности, которые общество призывает нас скрывать, но почему мы должны это делать? Так что я показываю свои, и горжусь этим. Я прибавила в весе, у меня растяжки, и сначала мне действительно приходилось убеждать себя: “Ну, хорошо, новое тело, новый взгляд на вещи”. Но после этой фотосессии я почувствовала себя такой уверенной и сильной”, – подчеркнула модель.