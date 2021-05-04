Про це повідомляє журнал People.

Челлендж під назвою “виклик любові до себе” 33-річна супермодель запустила у TikTok, де виділила кілька своїх улюблених частин тіла.

“Найсильніша частина мого тіла? Ноги. Найсексуальніша частина мого тіла: очі. Моя улюблена частина мого тіла – лінія підборіддя. Найважливіша частина мого тіла? Посмішка. Частина мого тіла, яку я б ніколи не змінила – все!” – каже вона у відео.

Грем також закликала своїх підписників використовувати її звук і записати своє подібне відео.

Оригінальне відео моделі було переглянуто 1,4 мільйонів разів в TikTok, і понад 800 осіб вже створили свої власні версії. Деякі з них Ешлі додала в свій Instagram-акаунт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)