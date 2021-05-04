Про це повідомляє журнал People.
Челлендж під назвою “виклик любові до себе” 33-річна супермодель запустила у TikTok, де виділила кілька своїх улюблених частин тіла.
“Найсильніша частина мого тіла? Ноги. Найсексуальніша частина мого тіла: очі. Моя улюблена частина мого тіла – лінія підборіддя. Найважливіша частина мого тіла? Посмішка. Частина мого тіла, яку я б ніколи не змінила – все!” – каже вона у відео.
Грем також закликала своїх підписників використовувати її звук і записати своє подібне відео.
@theashleygrahamhave you celebrated yourself today?♬ self love challenge – ashleygraham
Оригінальне відео моделі було переглянуто 1,4 мільйонів разів в TikTok, і понад 800 осіб вже створили свої власні версії. Деякі з них Ешлі додала в свій Instagram-акаунт.
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- Раніше Ешлі Грем знялася разом із сином для серпневого номера журналу ELLE. Фотографії для глянцю зробив чоловік Грем – Джастін Ервін на їхній фермі в Небрасці. На одному із фото модель позує повністю оголеною в момент годування сина.