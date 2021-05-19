Про це вона розповіла інтерв’ю виданню Parents.
Як і багато молодих батьків, Ешлі швидко усвідомила, що всі її думки про материнство – ніщо в порівнянні з реальністю.
Грем зазначила, що через чотири місяці після народження сина Ісаака у неї почало випадати волосся.
“І це було більш травматично, ніж навіть пологи, тому що я подумала: “Мої волосся випадає шматками – що я роблю?”, а потім я зрозуміла, що це дійсно так”, – сказала вона.
“Моя шкіра також стала трохи роздратовано, і у мене була невелика кількість розацеа (шкірне захворювання, що проявляється почервонінням шкірних покривів, – ред.), з яким мені довелося боротися”, – додала модель.
Ешлі також спростувала теорію про те, що вага знижується, якщо мати годує грудьми.
“Це нісенітниця. І я все ще працюю приблизно над 9 кілограмами. Коли я говорю, що продовжую працювати, я просто дивлюся на це кожен день, кажучи: “Привіт, нове тіло”. Ось так я і продовжую”, – поділилася Ешлі.
- Раніше Ешлі Грем знялася разом із сином для серпневого номера журналу ELLE. Фотографії для глянцю зробив чоловік Грем – Джастін Ервін на їхній фермі в Небрасці. На одному із фото модель позує повністю оголеною в момент годування сина.