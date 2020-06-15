Об этом сообщается на сайте конкурса.
Как известно, в 2021 году конкурс состоится в Роттердаме. Именно этот город должен был принять “Евровидение-2020”, однако мероприятие было отменено в связи с эпидемией COVID-19.
В понедельник, 15 июня, сообщили даты проведения мероприятия в следующем году.
“Обратный отсчет до конкурса песни “Евровидение-2021” официально начался. EBU и принимающие вещательные организации NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала состоятся 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал — 22 мая 2021 года”, — говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что ряд артистов, которые должны были выступить в 2020 году, подтвердили, что снова представят свою страну на “Евровидении” в 2021-м году. Среди них – и украинская группа “Go_A”.
- На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.
- Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая должна была представлять Украину на вокальном конкурсе “Евровидение”, рассказала, какой видит песню в следующем году.