Организаторы "Евровидения” сообщили даты проведения песенного конкурса в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Как известно, в 2021 году конкурс состоится в Роттердаме. Именно этот город должен был принять “Евровидение-2020”, однако мероприятие было отменено в связи с эпидемией COVID-19.

В понедельник, 15 июня, сообщили даты проведения мероприятия в следующем году.

“Обратный отсчет до конкурса песни “Евровидение-2021” официально начался. EBU и принимающие вещательные организации NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала состоятся 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал — 22 мая 2021 года”, — говорится в сообщении.