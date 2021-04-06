Ювелирная компания Fabergé создала драгоценное драконье яйцо из "Игры престолов" в честь 10-летнего юбилея франшизы.

Об этом сообщает ведущий американский журнал The Hollywood Reporter.

Дизайн яйца разработали ведущий дизайнер Fabergé Лийса Таллгрен и художница по костюмам “Игры престолов” Мишель Клэптон. Его стоимость составит 2,2 млн долларов.

Внешний вид яйца фиолетовый, синий, красный и серебристый с алмазными вставками. Внутренняя часть буквально рубиново-красная, с крылатым драконом и миниатюрной версией короны, которая была бы подарена Дейенерис, если бы она занимала Железный трон.