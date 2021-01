«Facebook будет ответственен за тысячи смертей»: Селена Гомес раскритиковала соцсеть за дезинформацию

Об этом она написала в своем Twitter.

Так, знаменитость поделилась отрывком из интервью на телеканале BBC с участием Ими Ахмеда – генерального директора лондонской некоммерческой организации “Центр противодействия цифровой ненависти”. Эксперт во время интервью отметил, что Facebook ничего не делает для того, чтобы контролировать распространение ложной информации о вакцине и о пандемии в целом.

“Научная дезинформация стоила и будет стоить жизни. Facebook сказал, что они не допускают распространение ложной информации о вакцине на своих платформах. Но почему же все это до сих пор происходит? Facebook будет ответственен за тысячи смертей, если они не примут меры сейчас “, – написала певица.

Scientific disinformation has and will cost lives. @Facebook said they don’t allow lies about COVID and vaccines to be spread on their platforms. So how come all of this is still happening? Facebook is going to be responsible for thousands of deaths if they don’t take action now! https://t.co/IAtDpNT5Tt

— Selena Gomez (@selenagomez) December 30, 2020