Соответствующее видео опубликовал обозреватель CNS News LA Майк Роджерс.

Вчера, 27 октября, команда “Лос-Анджелес Доджерс” одержала победу в финале Главной лиги бейсбола (MLB), обыграв “Тампа-Бэй Рейс”.

“Доджерс” выиграли финальную серию со счетом 4: 2, став победителями Мировой серии уже в седьмой раз. Однако в последний раз чемпионский титул доставался команде аж 32 года назад — в 1988 году.

Празднуя победу команды, болельщики устроили шоу на автомобилях, во время которого водитель наехал на фейерверк, его авто загорелось, а другие фанаты побежали его спасать.

More from #EastLA. This guy doing donuts ran over a firework and it lit his car on fire. @RoadSageLA overhead all the @Dodgers fan reactions in #Sky9. #DodgersWin pic.twitter.com/tVMuEseUHF

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) October 28, 2020