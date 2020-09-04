Фанат подарил Арнольду Шварценеггеру трубку по мотивам «Терминатора»

Об этом пишет PEOPLE.

Так, пользователь Reddit под ником RadonLab опубликовал на платформе фото сделанной вручную деревянной трубки в виде головы Шварценеггера из “Терминатора”, подписав его: “Я вырезал эту трубку специально на день рождения Арнольда”.

Шварценеггер прокомментировал фотографию, написав: ”Вау. Это фантастика. Это красиво. Вы бы продали мне ее?”, но пользователь Reddit ответил, что подарит трубку.

В ответ на такой подарок Шварценеггер отправил фанату фото с этой трубкой и своим автографом.

”Если ты настаиваешь, чтобы подарить ее мне, я настаиваю на том, чтобы отправить тебе фото с ней и моим автографом”, – добавил актер.

It is a fantastic gift. https://t.co/kkj63YGHI0 — Arnold (@Schwarzenegger) September 2, 2020