Фанати австралійського актора Кріса Хемсворта розкритикували його нове фото через, на їх думку, недостатньо рельєфні м'язи на ногах. Вони впевнені, їх кумиру потрібно до спортивної зали.

Про це свідчать коментарі під фото актора в соціальній мережі Instagram.

На фото зірка фільмів “Тор” та “Месники” йде за руку зі своїм сином. Легко розгледіти величезні м’язи рук актора. Однак фанати звернули увагу на іншу частину його тіла – ноги.

“З такими ногами зло не переможеш”, – написав Крісу один з підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Понад 9,5 мільйонів користувачів вподобали світлину актора, але й хейту через це не поменшало.

“Тору потрібно звернути увагу на ноги. У Кріса Хемсворта та Скелі є щось спільне: їх діти люблять інших супергероїв, таких як супермена та Аквамена більше, аніж Тора та Чорного Адама!”, – написав один з користувачів.

Інші фани Кріса його підтримали, написавши, що кумиру дійсно варто звернути увагу на ноги, коли він навідається до спортивної зали.

“Він що, пропускає тренування ніг” “У Кріса руки горили, а ноги курчати” “Певно, Крісу краще не читати наші коментарі” “Бро, Хемсворт, що з ногами, мужик? Де маса нижньої частини тіла? Це зубочистки, а не ноги”.

Подібних коментарів під фото Кріса – сотні.