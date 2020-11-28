Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Херд из «Аквамена-2»

Поклонники голливудского актера Джонни Деппа, которого отстранили от роли в "Фантастических тварях", пытаются разрушить карьеру его экс-возлюбленной Эмбер Херд.

Так, фанаты зарегистрировали петицию, в которой требуют отстранить Эмбер Херд от роли в “Аквамене-2”.

В заявлении говорится, что Эмбер Херд также была разоблачена в случаях домашнего насилия. При этом отмечается, что речь идет не об отношениях с Деппом. Фанаты актера добавили, что мужчины тоже становятся жертвами домашнего насилия, а потому Эмбер Херд не может сниматься в “Аквамене-2”.

Сейчас петицию поддержали более 1,5 млн человек. Впрочем нужно 3 млн голосов.

Правда, информированные источники уверены, что эта петиция не повлияет на решение Warner Brothers и DC Entertainment по выбору актеров.