На Фарерских островах запустили дистанционный тур с элементами игры, во время которого можно управлять местными жителями, которые проводят экскурсию.

Об этом говорится на странице проекта.

Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте.

“С помощью смартфона, планшета или компьютера вы сможете осмотреть горы на Фарерах, увидеть вблизи каскадные водопады и традиционные домики в режиме реального времени, взаимодействуя с местным жителем, который будет вашими глазами и телом в виртуальном туре”, – отметили в описании к игры.

Местным можно будет давать команды “идти”, “бежать” и “прыгать”. Онлайн-экскурсоводы будут выполнять все команды, если они не будут угрожать здоровью.

В это время наслаждаться пейзажами островов можно будет через камеру на каске настоящего путешественника. Кроме того, местные будут рассказывать историю мест, где они будут проходить, советовать, что нужно посетить и увидеть, когда карантин закончится.

Туры проходят онлайн два раза в день в 14:00 и 17:00 (по местному времени). У каждого пользователя есть минимум две минуты, в течение которых он может управлять гидом. При этом каждый участник может встать в очередь на управление неограниченное количество раз.

Дистанционный тур с элементами игры решили запустить, чтобы поддержать людей, которым пришлось отменить поездки на Фарерские острова из-за пандемии коронавируса.

Экскурсовод общается с виртуальными туристами на английском языке.