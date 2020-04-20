Об этом говорится на странице проекта.
Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте.
“С помощью смартфона, планшета или компьютера вы сможете осмотреть горы на Фарерах, увидеть вблизи каскадные водопады и традиционные домики в режиме реального времени, взаимодействуя с местным жителем, который будет вашими глазами и телом в виртуальном туре”, – отметили в описании к игры.
Местным можно будет давать команды “идти”, “бежать” и “прыгать”. Онлайн-экскурсоводы будут выполнять все команды, если они не будут угрожать здоровью.
В это время наслаждаться пейзажами островов можно будет через камеру на каске настоящего путешественника. Кроме того, местные будут рассказывать историю мест, где они будут проходить, советовать, что нужно посетить и увидеть, когда карантин закончится.
Туры проходят онлайн два раза в день в 14:00 и 17:00 (по местному времени). У каждого пользователя есть минимум две минуты, в течение которых он может управлять гидом. При этом каждый участник может встать в очередь на управление неограниченное количество раз.
Дистанционный тур с элементами игры решили запустить, чтобы поддержать людей, которым пришлось отменить поездки на Фарерские острова из-за пандемии коронавируса.
Экскурсовод общается с виртуальными туристами на английском языке.
- Как сообщалось ранее, 15 марта во Франции, вслед за Италией и Испанией, объявили об усилении чрезвычайных ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.