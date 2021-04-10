Инфлюенсер и дизайнер Кьяра Ферраньи вошла в состав совета директоров итальянской компании Tod's Group. Это итальянский бренд одежды и обуви из кожи класса "люкс". Ферраньи будет заниматься вопросами молодежи.

Об этом сообщает издание Women’s Wear Daily.

Глава правления Tod’s Group Диего Делла Валле считает, что “знания Кьяры о молодежи будут чрезвычайно ценными”.

“Вместе мы постараемся создать единство и поддержать нуждающихся, повышая осведомленность и вовлекая новое поколение в такого рода инициативы”, – отметил он.

Это не первый опыт сотрудничества Ферраньи с брендом. В 2017 году вышла их первая капсульная коллаборация с Tod’s. Тогда мир увидел их сумку и лоферы.

К слову, Tod’s Group управляет также такими брендами, как Roger Vivier, Hogan и Fay.

Назначение Ферраньи членом совета директоров Tod’s Group – это также возможность привлечь внимание 23 миллионов ее подписчиков к брендам группы. Стоит отметить, что выручка Tod’s Group в прошлом году упала на 30% в прошлом году. Потому навыки продаж через соцсети, который есть у Ферраньи, могут быть полезны компании.