Об этом сообщает издание Women’s Wear Daily.
Глава правления Tod’s Group Диего Делла Валле считает, что “знания Кьяры о молодежи будут чрезвычайно ценными”.
“Вместе мы постараемся создать единство и поддержать нуждающихся, повышая осведомленность и вовлекая новое поколение в такого рода инициативы”, – отметил он.
Это не первый опыт сотрудничества Ферраньи с брендом. В 2017 году вышла их первая капсульная коллаборация с Tod’s. Тогда мир увидел их сумку и лоферы.
К слову, Tod’s Group управляет также такими брендами, как Roger Vivier, Hogan и Fay.
Назначение Ферраньи членом совета директоров Tod’s Group – это также возможность привлечь внимание 23 миллионов ее подписчиков к брендам группы. Стоит отметить, что выручка Tod’s Group в прошлом году упала на 30% в прошлом году. Потому навыки продаж через соцсети, который есть у Ферраньи, могут быть полезны компании.
- В марте известный Fashion-блогер, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи второй раз стала мамой. Знаменитость родила дочь.