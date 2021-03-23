Радостной вестью она поделилась в Instagram.

Кьяра Ферраньи и ее муж Федерико Лючия, рэпер Fedez, назвали новорожденную дочь Витторией. Это второй совместный ребенок пары. Супруги воспитывают сына Лео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Напомним, что Кьяра Феранньи и Федерико Лючия начали встречаться в 2016 году. Через два года, в марте 2018 года, у них родился сын.

Лишь через семь месяцев после появления первенца Кьяра и Федерико сыграли пышную свадьбу в Италии. Невеста, как и ожидалось, сменила три платья. В частности, на брачную церемонию Кьяра нарядилась в пышное платье с кружевным верхом Christian Dior. Второе платье она посвятила сыну Лео и украсила его особыми рисунками. Для безумных танцев модница выбрала соблазнительное мини.