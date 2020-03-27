Лидер на рынке музыкальных инструментов, компания Fender запускает трехмесячные бесплатные курсы игры на гитаре, чтобы скрасить время тех, кто находится на карантине из-за коронавируса.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Отримати доступ до уроків можуть нові користувачі, яким необхідно підключитися до програми серед перших 100 000 чоловік. Програма розрахована на музикантів, які грають як на звичайній, так і на бас-гітарі і укулеле.

“З огляду на все те, що відбувається зараз у світі, музика – це те, що може об’єднати всіх нас. Ми хочемо допомогти вам протриматися на карантині так, як уміємо. Першим 100 000 особам, що підписалися ми пропонуємо безкоштовні уроки гри на гітарі, бас-гітарі і укулеле терміном на 3 місяці”, – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб отримати три місяці безкоштовних уроків:

– треба перейти за посиланням і нажати”Get code”;

– створити обліковий запис і отримати код (для цього рекомендовано відключити всі програми ad block);

– ввести код.

На сайті компанії Fender Play будуть розміщені навчальні відеоролики і безкоштовні програми, за допомогою яких користувачі навчаться грати сотні різних пісень. Крім того, студентам будуть доступні персональні гіди, створені на основі їх переваг у виборі пісень і інструментів.

Приложение Fender Play доступно для Android и iOS. Детали о курсах тут.