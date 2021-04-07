Международный фестиваль рекламы "Каннские Львы", который ежегодно проходит во Франции, в этом году полностью перенесли в онлайн-формат.

Об этом сообщает портал The Verge.

В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии. На этот раз организаторы объявили, что мероприятие пройдет с 21 по 25 июня, но полностью в цифровом формате.

“В течение последнего года мы консультировались с нашими клиентами и работали над нашими планами, включая разработку Cannes Lions Live как части новой платформы фестиваля. В 2021 году мы перейдем в онлайн-формат, чтобы виртуально объединить мировое рекламное сообщество”, – сказал Филип Томас, председатель “Каннских львов”.

В мае в рамках мероприятия также запускается программа Lions Membership, позволяющая участникам получить бесплатный доступ к Cannes Lions Live. Стоимость членства составит 249 евро.

Отмечается, что победители фестиваля разных лет получат бесплатное членство.

“Cannes Lions Live также ознаменует возвращение наград. Мы хотим дать нашему сообществу возможность снова погрузиться в творческую работу”, – сказал Саймон Кук, управляющий директор фестиваля.

Подробная информация о программе Cannes Lions Live будет опубликована в ближайшие недели.