Фестиваль UPark перенесли на 2021 год

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

“К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что все приобретенные билеты остаются действительными на следующий фестиваль.

Кроме того, каждому из посетителей организаторы предложат специальные бонусы.