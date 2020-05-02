Covid-19 Украина

обновлено 02.05.2020 в 18:01

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Фестиваль UPark перенесли на 2021 год

Ежегодный фестиваль UPark, который проходит в Киеве, из-за эпидемии коронавируса перенесли на 2021 год.

Суббота, 2 мая 2020, 07:59

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

“К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что все приобретенные билеты остаются действительными на следующий фестиваль.

Кроме того, каждому из посетителей организаторы предложат специальные бонусы.

 

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Друзі! На жаль, ситуація, яка склалася в Україні та світі просто не залишає шансів на проведення літніх фестивалів. Міжнародне авіасполучення припинено і, ймовірно, обмеження на проведення масових заходів в Україні будуть діяти й влітку. ⠀ Ми вимушені перенести UPark Festival на 2021 рік. ⠀ Найкраще, що всі ми можемо зробити зараз — це бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших. ⠀ Наша команда докладе максимум зусиль, аби перенести всіх анонсованих артистів на наступний рік. Точні дати виступів будемо повідомляти одразу після підтвердження. ⠀ Наразі з впевненістю можемо сказати — лайнап UPark 2021 буде ще потужнішим і ми неодмінно здивуємо вас новими анонсами! ⠀ Всі придбані квитки залишаються дійсними на 2021 рік. Більш того, кожному з вас ми запропонуємо спеціальні бонуси, які точно не залишать вас байдужими і стануть вагомим аргументом задля збереження квитка та нашої зустрічі на UPark у 2021 році. ⠀ Ми зібрали відповіді на найпоширеніші питання в окремий розділ F.A.Q — можливо тут ви знайдете саме те, що шукали. ⠀ Друзі, щиро вдячні кожному з вас за розуміння і за те, що залишаєтеся з нами навіть в ці складні часи. Ми віримо, що разом зробимо UPark Festival 2021 яскравим та надзвичайним! ⠀ Дуже скоро повернемося з подробицями. ⠀ Якщо з якоїсь причини, ви не зможете відвідати UPark Festival у наступному році, будь ласка, заповніть форму (лінк в шапці профілю). Ми зможемо розглянути запити щодо повернення квитків після стабілізації ситуації в Україні та світі. ⠀ UPark Festival — це ви! ❤️

Публикация от UPark Festival (@uparkfestival)

  • Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend из-за эпидемии коронавируса перенесли на 2021 год.
Теги: Коронавирус, фестиваль

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