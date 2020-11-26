Футбольные фаны оплакивают легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону. После смерти легенды экс-футболист и главный тренер марсельского "Олимпика" Андре Виллаш-Боаш попросил FIFA убрать номер 10 из футболок всех команд, выступающих в соревнованиях под эгидой федерации национальных и континентальных футбольных ассоциаций.

Об этом сообщает издание MARCA.

“Это будет лучшая дань уважения, которую мы могли бы ему выразить. Это невероятная потеря для мира футбола”, – сказал Виллаш-Боаш.

С такой же просьбой в FIFA обратились тысячи фанов легендарного аргентинца, который всю жизнь выходил на поле под 10-м номером.

К слову, FIFA может навсегда закрепить номер за футболистом в знак признания его профессиональных заслуг в случае трагической смерти и других подобных ситуаций.