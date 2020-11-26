Об этом сообщает издание MARCA.
“Это будет лучшая дань уважения, которую мы могли бы ему выразить. Это невероятная потеря для мира футбола”, – сказал Виллаш-Боаш.
С такой же просьбой в FIFA обратились тысячи фанов легендарного аргентинца, который всю жизнь выходил на поле под 10-м номером.
К слову, FIFA может навсегда закрепить номер за футболистом в знак признания его профессиональных заслуг в случае трагической смерти и других подобных ситуаций.
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