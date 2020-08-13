Студия Universal выбрала режиссера для съемок сиквела фэнтези-драмы "47 ронинов" с Киану Ривзом в главной роли.

Об этом сообщает издание Deadline.

Американский актер Рон Юань выступит режиссером для сиквела фэнтезийного драматического боевика “47 ронинов”, который вышел в 2013 году.

“Я невероятно рад работать с Universal и командой продюсеров над этим разножанровым (боевые искусства, боевик, хоррор, киберпанк) фильмом. Это будет веселой, напряженной и захватывающей поездкой для зрителей во всем мире”, — сказал Юань.

Сейчас название, актерский состав и сюжет фильма неизвестны.

Оригинальный фильм был снят Карлом Риншем. Сценарий писали Крис Морган и Хоссейн Амини по мотивам японского народного предания о 47 самураях, которые, потеряв своего господина, поклялись отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор.

Главную роль в фильме исполнил канадский актер Киану Ривз.

Бюджет фильма составил 175 млн долларов. В прокате он собрал около 190 млн долларов.