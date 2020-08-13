Об этом сообщает издание Deadline.
Американский актер Рон Юань выступит режиссером для сиквела фэнтезийного драматического боевика “47 ронинов”, который вышел в 2013 году.
“Я невероятно рад работать с Universal и командой продюсеров над этим разножанровым (боевые искусства, боевик, хоррор, киберпанк) фильмом. Это будет веселой, напряженной и захватывающей поездкой для зрителей во всем мире”, — сказал Юань.
Сейчас название, актерский состав и сюжет фильма неизвестны.
Оригинальный фильм был снят Карлом Риншем. Сценарий писали Крис Морган и Хоссейн Амини по мотивам японского народного предания о 47 самураях, которые, потеряв своего господина, поклялись отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор.
Главную роль в фильме исполнил канадский актер Киану Ривз.
Бюджет фильма составил 175 млн долларов. В прокате он собрал около 190 млн долларов.
- Ранее руководство студии Lionsgate официально объявило о начале работы над пятой частью франшизы “Джон Уик” (“John Wick 5”) с Киану Ривзом в роли бывшего наемного убийцы. Четвертая часть выйдет в 2021 году.