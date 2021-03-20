Компания Morgan Creek и Amazon займутся производством нового фильма о частном детективе Эйсе Вентуре.

Об этом пишет Collider.

“Мы очень взволнованы развитием нашей франшизы “Эйс Вентура” – это заметно по 3 миллионам фанатов, требующих на официальной странице Эйса Вентуры в Facebook выпуска третьего фильма…” – отметили представители компании Morgan Creek.

Известно, что фильм планируют показать в кинотеатрах. Над проектом поработают сценаристы ленты “Соник в кино” Патрик Кейси и Джош Миллер.

При этом вернется ли Джим Керри к роли Эйса Вентуры пока неизвестно.

Фильмы франшизы рассказывает о крайне эксцентричном детективе Эйсе Вентуре (Джим Керри). Первая лента вышла в 1993 году, продолжение комедии появилось в 1995 году. Дата выхода нового фильма пока не разглашается.