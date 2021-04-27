За перші вихідні хоча б п'ять хвилин екранізації гри "Мортал Комбат" ("Mortal Kombat") подивилися з 3,8 мільйонів акаунтів HBO Max. Це найкращий результат вікенду для сервісу.

Як пише портал Deadline, перегляди фільму підрахувала фірма Samba TV.

“Мортал Комбат” перевершив навіть “Ґодзіллу проти Конга”, який місяць тому почали дивитися 3,6 млн облікових записів сервісу.

Крім того, файтинг відмінно стартував в прокаті – наразі “Мортал Комбат” зібрав по світу 51,1 млн доларів (створення картини при цьому коштувало 55 млн доларів).

Однак, за інформацією Deadline, попри те, що “Мортал Комбат” став великим хітом для HBO Max, загальна кількість переглядів за перші п’ять днів у нього виявилася нижчою, ніж у “Ґодзілли проти Конга”.

У кінотеатрах США і на HBO Max фільм вийшов 23 квітня.