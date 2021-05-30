Про це пише видання Deadline.

З початку квітня фільм “Пригоди Паддінгтона-2” мав вищий стовідсотковий рейтинг – 245 позитивних рецензій і жодної негативної. Але рецензенту Едді Харрісону з Film Authority не сподобалося, яким вийшов ведмежа Паддінгтон, і він поставив фільму оцінку 2 з 5.

“Це не мій ведмежа Паддінгтон, а злий і зловісний самозванець, якого варто запустити в космос або знищити ракетою при першій же зручній нагоді. Надто самовпевнений, уїдливий і похмурий, цей паршивий ведмідь має мало спільного з класичним персонажем, і глядачі повинні бути попереджені. Це не улюблений ведмедик твоєї мами, і ніколи не стане твоїм. Можливо, якщо ви ніколи не бачили телешоу про Паддінгтона і нічого про нього не знаєте, вам сподобається, але давнім шанувальникам фільм здасться важкуватим”, – пише Харрісон.

За словами рецензента, він поділився своєю думкою ще в 2017 році на BBC Radio, але знайти його тоді не вдалося.

Тепер у “Пригод Паддінгтона-2” рейтинг 99%. Список очолює драма “Не залишай слідів” Дебри Граник з Беном Фостером і Томасін МакКензі (238 позитивних відгуків). Також стовідсотковий рейтинг має “Історія іграшок 2”.