Об этом сообщил онлайн-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes.

Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов, молодой модельер Круэлла Де Виль становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинцами, пока в конце концов не становится безжалостной и ужасающей легендой.

Главную роль в ленте исполнила Эмма Стоун. В фильме также снимались Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и другие.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи.

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