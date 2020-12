Об этом сообщил онлайн-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes.

Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов, молодой модельер Круэлла Де Виль становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинцами, пока в конце концов не становится безжалостной и ужасающей легендой.

Главную роль в ленте исполнила Эмма Стоун. В фильме также снимались Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и другие.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи.

Disney’s #Cruella will release in theaters on May 28, 2021. pic.twitter.com/NeDz4a2b2Z

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 27, 2020