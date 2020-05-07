Нацуправление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предоставит доступ к Международной космической станции для съемок фильма Тома Круза.

Об этом сообщил в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.

Как сообщалось ранее, актер и режиссер Том Круз совместно с компанией Илона Маска SpaceX и NASA готовится снять фильм в космосе.

В NASA подтвердили свое участие в создании первого фильма, снятого в космосе.

По словам Брайденстайна, для съемок фильма агентство предоставит Крузу доступ к международной космической станции.

“NASA в восторге от работы с Томом Крузом над фильмом на космической станции!”, — отметил он.

Также директор NASA подчеркнул, что агентству необходима поддержка медиа, чтобы привлечь инженеров и ученых к воплощению амбициозных планов.