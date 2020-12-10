Фильм с Йовович изъяли из китайского проката из-за расистских шуток

Фильм Пола Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович изъяли из китайского проката из-за расистской шутки.

Об этом сообщает Deadline.

Один из персонажей говорит: “Посмотри на мои колени. Какие они? Китайские”. В слове “китайский” (chinese) является слово “колена” (knees).

Зрителям шутку напомнил расистскую песню со словами “Chinese, japanese, dirty knees” ( “Китайцы, японцы – грязные колени”). Прокат “Охотника на монстров” был остановлен. Выражение считается оскорбительным для жителей обеих стран. В 20-м веке в англоязычных странах эту фразу произносили, как пение, используя для насмешек над детьми азиатского происхождения.

Авторы картины уже извинились за шутку, заявив, что не хотели дискриминировать китайскую аудиторию, и пообещали вырезать из картины соответствующую сцену.

Главные роли в картине сыграли Милла Йовович, Тони Джаа, рэпер Tи-Ай, Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером выступил муж Йовович — Пол Уильям Скотт Андерсон, снявший несколько частей “Обители зла”.

По сюжету ленты, лейтенант Артемис (Йовович) и ее солдаты попадают в параллельный мир, населенный монстрами. Для выживания бойцы объединяются с так называемым охотником (Тони Джаа), который умеет убивать тварей.