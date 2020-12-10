Фильм с Йовович изъяли из китайского проката из-за расистских шуток

Об этом сообщает Deadline.
Один из персонажей говорит: “Посмотри на мои колени. Какие они? Китайские”. В слове “китайский” (chinese) является слово “колена” (knees).
Зрителям шутку напомнил расистскую песню со словами “Chinese, japanese, dirty knees” ( “Китайцы, японцы – грязные колени”). Прокат “Охотника на монстров” был остановлен. Выражение считается оскорбительным для жителей обеих стран. В 20-м веке в англоязычных странах эту фразу произносили, как пение, используя для насмешек над детьми азиатского происхождения.
Авторы картины уже извинились за шутку, заявив, что не хотели дискриминировать китайскую аудиторию, и пообещали вырезать из картины соответствующую сцену.
Главные роли в картине сыграли Милла Йовович, Тони Джаа, рэпер Tи-Ай, Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером выступил муж Йовович — Пол Уильям Скотт Андерсон, снявший несколько частей “Обители зла”.
По сюжету ленты, лейтенант Артемис (Йовович) и ее солдаты попадают в параллельный мир, населенный монстрами. Для выживания бойцы объединяются с так называемым охотником (Тони Джаа), который умеет убивать тварей.
Ранее стало известно, что премьеру ленты перенесли на 2021 из-за пандемии коронавируса. Она должна была состояться в сентябре текущего года.
- Стриминговий сервис Netflix официально анонсировал сериал по мотивам хоррор-игр Resident Evil (рус. “Обитель зла”).