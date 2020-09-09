Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Об этом сообщается на сайте академии.

Новые правила введены в целях борьбы с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин.

Теперь есть четыре критерия, из которых как минимум два должны соблюдать, чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года.

Так, минимум один из актеров, которые играют роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае, не менее 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Аналогичные требования действуют в отношении творческого и технического персонала, задействованного в создании фильма. Новые правила распространяются также на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.

Последний критерий – обязательное привлечение к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных выше групп.

“Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей”, – говорится в заявлении академии. Новые требования направлены на борьбу с притеснениями представителей указанных групп людей, а также женщин.

Новые правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на “Оскар” в 2024 году. При разработке критериев использовались в том числе стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).