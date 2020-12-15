Об этом пишет Variety.

Так, “Смертельная битва”, премьера которой изначально была назначена на 15 января 2021 года, дебютирует 16 апреля 2021 года.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

Ремейк анимационного фильма “Том и Джерри” перенесен на неделю и дебютирует 26 февраля 2021 года, а не 5 марта, как ожидалось ранее.

Кроме того, в Warner Bros. решили убрать из графика фильм “Воспоминание” с Хью Джекманом, который должен был выйти на экраны в апреле 2021 года — теперь дата его премьеры неизвестна.

Премьера всех трех фильмов состоится на HBO Max в тот же день, что и их кинотеатральные премьеры. В общей сложности 18 фильмов студии, в том числе “Чудо-женщина 1984”, “Матрица 4”, “Дюна” и “В горах”, выйдут на экраны день за днем в течение следующих 12 месяцев.