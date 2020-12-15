Об этом пишет Variety.

Так, “Смертельная битва”, премьера которой изначально была назначена на 15 января 2021 года, дебютирует 16 апреля 2021 года.

Ремейк анимационного фильма “Том и Джерри” перенесен на неделю и дебютирует 26 февраля 2021 года, а не 5 марта, как ожидалось ранее.

Кроме того, в Warner Bros. решили убрать из графика фильм “Воспоминание” с Хью Джекманом, который должен был выйти на экраны в апреле 2021 года — теперь дата его премьеры неизвестна.

Премьера всех трех фильмов состоится на HBO Max в тот же день, что и их кинотеатральные премьеры. В общей сложности 18 фильмов студии, в том числе “Чудо-женщина 1984”, “Матрица 4”, “Дюна” и “В горах”, выйдут на экраны день за днем в течение следующих 12 месяцев.