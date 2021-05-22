#Букви розповідають, де і коли дивитися пряму трансляцію фіналу “Євробачення”.
Коли: 22 травня о 22:00 за київським часом.
Де: арена Ahoy, Роттердам (Нідерланди).
Де дивитися пряму трансляцію “Євробачення-2021”?
Цьогоріч “Євробачення” традиційно транслюватимуть два українських телеканали – UA: Перший і СТБ.
Крім того, глядачі зможуть слідкувати за фіналом “Євробачення” на сайті конкурсу та на Facebook-сторінці “Євробачення”.
Трансляція розпочнеться о 22:00.
Фіналістами стали учасники від 26 країн за підсумками двох півфіналів.
Фіналістами за підсумками першого півфіналу стали:
- Україна (Go_A – SHUM);
- Норвегія: (TIX – Fallen Angel);
- Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free);
- Росія (Manizha – Russian Woman);
- Азербайджан (Efendi – Mata Hari);
- Мальта (Destiny – Je Me Casse);
- Литва (The Roop – Discoteque);
- Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo);
- Швеція (Tusse – Voices);
- Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place).
Переможцями другого півфіналу стали:
- Албанія (Anxhela Peristeri – Karma);
- Сербія (Hurricane – Loco Loco);
- Болгарія (VICTORIA – Growing Up Is Getting Old);
- Молдова (Natalia Gordienko – SUGAR);
- Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side);
- Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years);
- Сан-Маріно (Senhit – Adrenalina);
- Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers);
- Греція (Stefania – Last Dance);
- Фінляндія (Blind Channel – Dark Side).
Крім того, автоматично у фіналі опинилися Нідерланди, оскільки країна перемогла попереднього разу. Також фіналістами стали учасники від країн-засновників конкурсу – Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.
- Україну представлятиме гурт Go_A. #Букви розповідали, який виступ Україна підготувала для “Євробачення-2021”. Детальніше про це – у матеріалі.