Американский журнал Forbes, который в марте прошлого года объявил звезду реалити-шоу Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в мире, добившимся успеха самостоятельно, пересмотрел свою оценку, снизив ее размер с миллиарда долларов до 900 миллионов.

Об этом свидетельствует информация на сайте издания.

Журнал сделал такие выводы, получив доступ к финансовым данным, которые опубликовала компания Coty Inc, купившая в ноябре прошлого года купила у Кайли Дженнер контрольный пакет акций Kylie Cosmetics за 600 млн долларов.

Отмечается, что “бизнес никогда не был таким большим и Дженнер лгала об этом каждый год, начиная с 2016 года, включая налоговые декларации с ложными цифрами, чтобы помочь Forbes подсчитать ее доход и чистый капитал”.

Теперь журнала оценивает ее состояние примерно в 900 млн долларов. Из них 340 миллионов долларов Кайли получила от сделки с Coty (без учета налогов), а остальная сумма — это стоимость доли Дженнер в Kylie Cosmetics, которая, составляет не 49 %, как утверждалось ранее, а 44,1 %.