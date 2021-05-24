Про це повідомляє американське видання Variety.

Так, найбільші збори припали на Китай – 105 млн доларів.

Слідом в рейтингу йдуть Південна Корея (6,4 млн), Росія (6,4 млн), Близький Схід (5,5 млн) і Гонконг (2,2 млн).

Відзначається, що в влітку картина з’явиться в прокаті ще в 62 країнах, включаючи Австралію, США, Великобританію, Іспанію, Францію і Німеччину.

Variety прогнозує, що найближчим часом картина збере понад 160 млн доларів і цей показник стане рекордним у світовому прокаті з початку пандемії COVID-19.

Головну роль у дев’ятому фільмі франшизи традиційно зіграв Він Дізель. Також у стрічці знялися Мішель Родрігес, Шарліз Терон, Джон Сіна, Тайріз Гібсон, Лудакріс, Джордана Брюстер, Наталі Еммануель, Хелен Міррен, Лукас Блек, Карди Бі, Майкл Рукер і репер Bow Wow в ролі Твінкі.

Сценаристом став Деніел Кейсі, а режисером – Джастін Лін, який до цього зняв чотири частини “Форсажу” поспіль.

За сюжетом фільму головний герой Домінік Торетто відходить від справ і живе мирним життям з дружиною Летті та сином. Їхню ідилію порушує кібертерористка Сайфер, яка хоче перетворити життя героя на пекло разом з його молодшим братом – Джейкобом Торетто.