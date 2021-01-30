Об этом сообщает издание Artnet.

Отмечается, что он использовал 100-мегапиксельный датчик изображения, адаптированный к объективу микроскопа. При этом минимальная выдержка камеры – 500 микросекунд.

Мужчина пытался как можно подробнее сфотографировать каждую снежинку. Для того, чтобы они не таяли, пришлось добавить в устройство систему охлаждения.

Фото сделаны на Аляске и в северной части Канады при температуре -20 ℃.

“Снежинки – прекрасный пример скрытой красоты. Вода, невероятно знакомая всем нам вещь, оказывается совершенно незнакомой, когда вы видите ее в другом ракурсе. Сложная красота снежинок обусловлена ​​их кристаллической структурой, является прямым отражением микроскопических аспектов молекулы воды”, – прокомментировал Мирволд.

Похоже, Натан Мирволд сделал большой прорыв в фотографировании снежинок. В 1885 году подробные фотографии этих хрупких кристаллов сделал фермер из Вермонта Уилсон А. Бентли. Тогда он присоединил камеру к своему микроскопу и сделал первую в мире фотографию снежинки.