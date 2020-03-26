Об этом редакция журнала сообщила в Instagram.
“СПАСИБО. Медсестры, врачи, санитарки … нашим героям”, – пишется на обложке журнала, на которой, кстати, изображены карикатуры медработников в масках.
Стоит отметить, что в мире новым коронавирусом заболело уже более 472 790 человек, из них 21 313 умерли, а более 114 911 человек удалось вылечить. Среди заболевших есть и медработники.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.