Французский журнал Elle выпустил номер, посвященный медработникам, которые рискуя собственным здоровьем, борются со вспышкой коронавируса.

Об этом редакция журнала сообщила в Instagram.

“СПАСИБО. Медсестры, врачи, санитарки … нашим героям”, – пишется на обложке журнала, на которой, кстати, изображены карикатуры медработников в масках.

Стоит отметить, что в мире новым коронавирусом заболело уже более 472 790 человек, из них 21 313 умерли, а более 114 911 человек удалось вылечить. Среди заболевших есть и медработники.