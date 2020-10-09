Об этом он написал в Facebook.
“Друзья, к сожалению я заболел на COVID-19. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь пожалуйста и берегите себя”, – написал музыкант.
Также он призвал тех, кто хотел бы помочь – сделать это для сирот из Донбасса.
- Напомним, 24 августа на Софийской площади в Киеве состоялся масштабный концерт “Песенная история современной Украины”, во время которого популярные украинские исполнители (Оля Полякова, Верка Сердючка, “Время и Стекло” и другие) перепевали хиты разных лет. Некоторые песни были на русском языке.
- После концерта сразу несколько исполнителей сообщили, что не давали разрешения на выполнение своих песен. Среди них певцы Александр Положинский, Юрко Юрченко и представители групп “Бумбокс” и “Океан Эльзы”.
- Впоследствии в Офисе Президента объяснили, почему использовали песни украинских исполнителей на концерте в честь Дня Независимости без их разрешения.