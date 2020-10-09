Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил о том, что заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал в Facebook.

“Друзья, к сожалению я заболел на COVID-19. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь пожалуйста и берегите себя”, – написал музыкант.

Также он призвал тех, кто хотел бы помочь – сделать это для сирот из Донбасса.