Об этом сообщает NME.

Нергал был оштрафован польским судом на сумму более 3000 фунтов стерлингов (более 160 тыс. грн) за фото, на котором он ногой наступает на изображение Девы Марии. Этот снимок он опубликовал в Facebook еще в 2019 году.

Но он оспорил обвинительный приговор, и теперь ожидается, что дело будет рассматривать суд. В случае признания виновным фронтмену Behemoth грозит до двух лет тюрьмы.

Нергал ранее уже представал перед судом по обвинению в богохульстве за разрыв Библии на сцене в 2010 году, но в итоге выиграл это дело.

Сейчас же Дарский запустил фонд правовой защиты, чтоб помочь другим польским артистам, обвиняемым в богохульстве. Таким образом, он надеется противостоять одному из самых строгих в отношении высказываний о религии законодательств в мире.

“Более десяти лет я подвергался преследованиям и травле со стороны польской правовой системы. Время капитуляции прошло”, — заявил артист.

For over a decade I have been persecuted and prosecuted at the hands of the Polish legal system. The time for capitulation is over and I ask you to join me in the ‘Ordo Blasfemia’!

Donate and find out more here: https://t.co/iikW2qAVzY pic.twitter.com/fUR5uhMSXO

— Behemoth (@BehemothBand) February 24, 2021