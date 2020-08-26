Как сообщает Marca, Месси уведомил об этом руководство клуба по факсу.

Инсайдер сообщил о том, что у Месси всегда остается право на то, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Но в «Барселоне» поспешили предложить футболисту другое решение вопроса.

По данным издания, футболист сообщил, что не будет участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус. Его решение окончательное.

По сообщению Diario Sport, в “Барселоне” подтвердили, что получили факс от Месси, но считают, что у футболиста нет юридически обоснованных аргументов для расторжения контракта.

Согласно условиям контракта Месси, футболист мог уйти из клуба, но для этого должен был уведомить об этом руководство до 30 мая.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Теперь же руководство Барселоны рассматривает вариант расставания с Месси. Как сообщает издание AS, Месси могут отпустить за рекордную сумму в истории футбола – более 222 миллионов евро.

Инсайдер рассказал о том, что как у клуба, так и у футболиста есть аргументы в пользу досрочного ухода. Но в клубе предложили Месси – либо продержаться еще год и закончить карьеру в “Барселоне”, либо уйти в другой клуб, но лишь при условии покупки футболиста за рекордную сумму в истории.