Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко и телеведущая Влада Седан поженились в День Независимости, 24 августа.

Празднование состоялось в загородном ресторане около Конче-Заспы (Киев).

Официально, пара расписалась в Лондоне еще в марте, а теперь они устроили свадебную церемонии и праздничную вечеринку.

На свадьбу к футболисту пришел вес тренерский состав сборной, в том числе Андрей Шевечнко.

Также на вечеринку пригласили родственников и близких друзей молодоженов.

Развлекали гостей на свадьбе певец Дан Балан, а также Дима Монатик и Вера Брежнева.