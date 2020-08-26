Празднование состоялось в загородном ресторане около Конче-Заспы (Киев).
Официально, пара расписалась в Лондоне еще в марте, а теперь они устроили свадебную церемонии и праздничную вечеринку.
На свадьбу к футболисту пришел вес тренерский состав сборной, в том числе Андрей Шевечнко.
Также на вечеринку пригласили родственников и близких друзей молодоженов.
Развлекали гостей на свадьбе певец Дан Балан, а также Дима Монатик и Вера Брежнева.
- В начале августа стало известно, что украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба “Манчестер Сити” и национальной сборной Украины Александр Зинченко и тележурналистка Влада Седан поженились.