Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Актриса подтвердила свое сотрудничество с Skydance Media. Она будет исполнять главную роль в сериале Heart Of Stone, режиссером которого является Том Харпер, снимавший “Аэронавты”.

Над сценарием поработали Грег Рука (“Бессмертная гвардия”) и Эллисон Шредер (“Скрытые фигуры”).

В ближайшее время выходит “Чудо-женщина: 1984” с Гадот. Также актриса снялась в “Красном уведомлении” с Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном.