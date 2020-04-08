Об этом сообщает The Telegraph.
Супруги создали некоммерческую благотворительную инициативу Archewell, назвав ее в честь первенца. Они отметили, что, на самом деле, назвали сына Арчи только из-за того, что им нравится это имя.
Они пояснили, что выбор имени не имеет отношения к Артуру или Арчибальду.
Гарри и Меган отметили, что Arche – греческое слово, означающее “источник действия”.
“Мы решили вложить этот смысл в основу нашей будущей благотворительной организации, и оно также стало вдохновением при выборе имени для нашего сына. Делать что-то значимое, что-то, что действительно имеет значение. Archewell – это название, соединяющее в себе силу и действие, которые могут пробудить мощные глубинные ресурсы, скрытые в каждом из нас. Мы с нетерпением ждем подходящего момента для запуска Archewell, но пока он не настал”, – заявили они.
Также стало известно, что Меган и Гарри еще в марте подали в США документы на регистрацию товарного знака Archewell, но какие-либо другие подробности о нем не сообщались.
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