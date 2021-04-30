Рішення в справі Гарві Вайнштейна буде оголошено в травні в Лос-Анджелесі. Режисер просить перевести його з в'язниці неподалік від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Адвокат Вайнштейна обіцяв подати нову апеляцію та просити про переведення клієнта до іншої тюрми. Наразі, якщо не буде ніяких затримок та перепон, Вайнштейна можуть перевести протягом наступних 30 днів, тобто до кінця травня.

Якщо режисера вдасться перевести, він чекатиме на рішення суду в тюремній камері лікарні округу Лос-Анджелес.

Як відомо, 69-річного Вайнштейна засудили за злочини сексуального характеру в Нью-Йорку у 2020 році.

Загалом, Вайнштейна звинувачують за чотирма пунктами. Два пункти — сексуальні побої, один — ґвалтування, один — оральне ґвалтування.

Якщо суд у травні визнає Вайнштейна винним, то до нинішнього 23-річного ув’язнення додадуть ще кілька десятків років за ґратами. Однак режисер подав апеляцію та просить скасувати такий судовий вирок.

Один з адвокатів Вайнштейна, Марк Веркман, сказав:

“Ми намагаємося захистити Гарві від надуманих звинувачень, але тільки якщо йому спочатку забезпечать справедливу та законну екстрадицію”.

Як відомо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, зокрема відомі акторки Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хаєк. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.

Паралельно у Лос-Анджелесі йому пред’явили звинувачення у зґвалтуванні й сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. Звинувачення висунули у січні 2020 року.

У квітні того ж року прокуратура Лос-Анджелеса висунула нове звинувачення продюсеру: за напад на жінку в готелі в Беверлі-Хіллз у травні 2010 року.

А у жовтні 2020 року Вайнштейну пред’явили нові звинувачення в шести епізодах сексуального насильства. Загалом у Каліфорнії проти нього висунуто обвинувачення за 11 епізодами.

Сам опальний продюсер наполягає на своїй невинуватості. Якщо Вайнштейна визнають винним, йому загрожує до 140 років за ґратами.