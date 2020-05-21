Сегодня, 21 мая, в Украине и мире отмечают День вышиванки - нашей национальной одежды.

#Буквы рассказывают историю праздника.

История вышиванки

Исследователи утверждают, что развитие вышиванки происходило в течение нескольких веков. Наши предки постоянно придумывали новые орнаменты и техники. Научились изготавливать нити уникальных оттенков для того, чтобы на полотне играли новые цвета.

В древности верили, что вышиванка оберегает человека, дарит ему хорошую судьбу и здоровье. Матери вышивали своим детям одежду с особой теплотой и любовью. В некоторых регионах Украины процесс вышивания являлся особой церемонией. Женщины в процессе молились и верили, что эти молитвы сделают вышиванку сильнее и заряженной только положительными эмоциями.

Историки до сих пор затрудняются назвать примерное время начала ремесла вышивания. Но в одном исследователи сходятся: в эпоху палеолита вышивка уже была популярной и почиталась у наших предков.

Вблизи села Мизин, что в Черниговской области, археологи нашли льняные сорочки, украшенные уникальными вышитыми узорами. Эти остатки вышитых рубашек считаются древнейшими образцами этого ремесла.

Что символизирует вышиванка

Наши предки верили, что каждый элемент на вышиванке имеет сакральное значение.

При выборе вышиванки важно обращать внимание на узоры, на сочетание цветов.

Итак, что же символизируют узоры:

геометрические узоры – символизируют стихии природы и плодородие земли, такие узоры характерны Гуцульщине;

– символизируют стихии природы и плодородие земли, такие узоры характерны Гуцульщине; растительные и цветочные орнаменты – символизируют семейное счастье, материнскую любовь. Они характерны Чрниговскому региону;

– символизируют семейное счастье, материнскую любовь. Они характерны Чрниговскому региону; животных и птиц вышивали по всей Украине. Мастера верили, что они приносят верность, изобилие и долголетие.

Важным также является цвет полотна и цвет нитей, а также их сочетание:

белый цвет – означает невинность и чистоту;

– означает невинность и чистоту; красный – символизирует жизненную силу;

– символизирует жизненную силу; зеленый – природу и спокойствие;

– природу и спокойствие; черный – печаль и тоску.

Черную вышиванку одевали во время поста или траура.

В нынешнее время можно найти огромное разнообразие цветовой гаммы вышиванок, но следует помнить, что более темный цвет вышитой сорочки символизирует печаль и тоску.

История Дня вышиванки

Впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она вдохновилась своим другом, который постоянно носил вышиванку.

Девушка предложила своим однокурсникам в один из дней прийти на занятия в национальной сорочке. Сначала эту идею поддержало небольшое количество студентов, но со временем все больше студентов и преподавателей присоединились к инициативе.

В предыдущие годы в городах Украины проходили парады вышиванок. В нынешнем из-за карантина такие мероприятия не состоятся.