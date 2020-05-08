Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали редкие архивные фото Елизаветы II, сделанные во время Второй мировой войны и празднования ее окончания.

Соответствующие фото опубликованы в Instagram-аккаунте герцогов Кембриджских.

Сегодня, в 75-ую годовщину окончания Второй мировой войны, почти весь мир находится на самоизоляции и отмечает этот день только в социальных сетях. Герцоги Кембриджские — не исключение.

В этот день они решили показать редкие архивные кадры, на которых изображена Королева, тогда — принцесса, Елизавета, которая во время Второй мировой войны стала первой женщиной-членом Королевской семьи, вступившим на военную службу.

“Во время войны Ее Величество Королева — тогда принцесса Елизавета — присоединилась к Вспомогательной территориальной службе, где она обучалась на механика, став первой женщиной-членом Королевской семьи, вступившей на вооруженную службу в качестве действующего члена на постоянной основе”, — рассказали Принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Они отметили, что в этот день 75 лет назад миллионы людей “вышли на улицы и в пабы, чтобы отпраздновать мир, оплакать своих близких и надеяться на будущее”. Среди них была и принцесса Елизавета.

“Когда в этот день в 1945 году оружие затихло, принцесса Елизавета и ее сестра принцесса Маргарет присоединились к ликующим толпам в центре Лондона. Будущая королева попыталась остаться неизвестной во время празднования, натянув кепку на глаза”, — подчеркнули герцоги.