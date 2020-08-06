Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

В январе 2012 году в возрасте 14 лет девушка стала жертвой сексуального насилия на вечеринке. Ее мать Мелинда Колман рассказывала, что нашла дочь после случившегося в одной футболке и трусах на улице при минусовой температуре.

Ее дело привлекло внимание из-за того, что с 17-летнего подростка Мэттью Барнетта, которого она обвинила в изнасиловании, сняли обвинения, а сама Дейзи подверглась травле.

В 2016 году на Netflix вышел документальный фильм “Одри и Дейзи”, в котором рассказывается об издевательствах, с которыми сталкиваются подростки. Его вторая героиня Одри Потт также подвергалась травле и покончила с собой через несколько месяцев после изнасилования в 2012 году.